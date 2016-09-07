女兒戲胞無極限 萌樣竟讓六月喊「欠揍」
藝人六月（蔡君茹）和李易結婚多年，2014年喜迎愛子Star後，今年7月底再順利產下第二胎女兒Shinny，剛滿月的女兒擁有一雙水靈大眼和精緻五官，繼先前「單邊挑眉」的豐富表情外，Shinny今（7日）再有萌度爆表的新動作，但媽媽六月看了卻覺得「欠揍」。
六月先前在臉書分享女兒「單邊瞪眼挑眉」的照片，戲份十足的表情，讓大家驚呼不是一般嬰兒能做到的境界，還被大讚遺傳了媽媽的好戲胞。今天六月再PO新照，只見戴著蝴蝶結髮帶的Shinny單手握拳、小嘴大張，搭配跩跩的眼神，模樣仍相當可愛，但六月看了卻直呼「這表情、這動作！！媽媽覺得很『欠揍』」。
貼文一出，吸引許多網友留言討論，有人表示「真的有一點」，也有不少人覺得Shinny此表情和媽媽很像，六月則搞笑回應「是在說我欠揍嗎？」大家見到Shinny表情如此豐富，紛紛誇她很有表演天分。
(中時電子報)
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