港股盤中創1年多新高 收盤跌至23741點

我要評比

港股連升4日累計漲了810點後，今（6）日曾再創逾1年新高，但最後回跌，收跌45點至23,741點。

恒指今低開2點，早盤轉升，曾升43點，最高23,830點，再創逾1年新高，其後回軟，臨近中午跌勢轉急，最多跌91點，低見23,695點，中午跌64點。午後在上午波幅擺盪，收盤跌45點報23,741。

全日大盤成交額為796.33億港元。

(工商)