富邦接義大犀牛 隊名非勇士或公牛

富邦育樂總經理蔡承儒（左）與義大育樂董事長楊森隆（右）交換備忘錄。（黃世麒攝）

富邦育樂總經理蔡承儒親自出席記者會。（黃世麒攝）

(18:05更新 合約不含義大高雄新蓋的訓練基地)中華職棒義大犀牛轉賣結果出爐！富邦今下午4時在台北與義大簽署備忘錄，從11月1日起正式接手。未來隊名正在評估中，不會是富邦勇士或富邦公牛，本月會有大方向。

富邦育樂總經理蔡承儒指出，接手義大犀牛，主場還在評估中，第1年會採巡迴主場，找出最適合的落腳地；至於隊名也在評估中，為避免與旗下男籃與成棒隊搞混，不會是富邦勇士或富邦公牛，本月會有大方向。

富邦金總經理許婉美表示，因與義大育樂簽訂保密協定，交易金額不方便透露。但外傳富邦金以2.6億元外加2000萬元球員簽約金，共2.8億元與義聯集團敲定交易。富邦金控資深副總陳昭如指出，不過確定合約中沒有包含義大位於高雄新蓋的訓練基地。

(中時)