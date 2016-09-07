桃園市2016金牌好店出爐 打鹿岸等30家出線

打鹿岸原住民人文主題餐廳連續4年參加桃園市金牌好店，也連年獲獎。(龍益雲攝)

桃園市2016金牌好店今 (7)日正式出爐，共有打鹿岸原住民人文主題餐廳、大母雞創意燉鍋、福相麻辣香鍋桃園南平店等30家出線。

桃園市金牌好店今年已是第7屆，打鹿岸原住民人文主題餐廳自第4屆參選就年年得獎。

桃園市長文燦表示，桃園市政府將結合前6屆的金牌好店推出金牌好店美食手冊，再結合市民卡擴大優惠，並將重新設計「金牌好店」的LOGO為統一的認識標章，方便消費者識別，更讓各式各樣料理都在桃園市展現魅力。

桃園市政府經濟發展局長朱松偉表示，2016金牌好店選拔競爭激烈，參加家數更突破往年達149家，經過兩階段嚴格評審，今日出爐30家得獎名單多數是第一次報名，顯示金牌好店的品牌知名度已風靡桃園。

2016金牌好店有16家中式料理、14家異國料理，分為中式滿漢大觀的打鹿岸原住民人文主題餐廳、大母雞創意燉鍋、亨味食堂、柚子花花青春客家菜、香江匯、晶宴會館桃園館、港點大師、華川宴麻辣火鍋、滇饌異域雲南大餐館；中式風味小館有福相麻辣香鍋桃園南平店、My味廚房、一燒十味昭和園、十三張紅油炒手、匠骰子牛肉麵、傳香美食館、新百王餐廳。

異國料理鉅獻為Ca Va西餐廳、PICK&EAT自由選食、上朋日本料理、夯pizza、紅拱門泰式主題餐廳、塩Way義式餐坊；異國風情小品為大麻鍋物、大窯大擺義大利手工窯烤披薩、日本廚房、安賀斯cafe、艾維農歐風素食、微笑元素蔬食咖啡館、福森咖啡、歐比爾21號工作室。

朱松偉指出，為讓各地朋友來桃園市嚐鮮金牌好店，市府推出雙重好康。民眾不是拿著紙本或到官網下載電子優惠券，都可享有店家祭出的專屬優惠，優惠期間至2016年底；第二重好康是市府加碼提供「消費滿額抽禮券」，即日起至10月10日止，只要到2016金牌好店得獎店家單筆消費滿500元，就可兌換摸彩券1張，每日單筆消費最多可兌換5張，就有機會抽中「2016金牌好店消費禮券2,000元」。

(工商)