兆豐銀督導小組會議 金管會列兆豐極嚴重4疏失

督導小組今邀兆豐金新任董事長張兆順列席。（資料照片/洪錫龍攝）

行政院今（7）日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第三次會議，財政部指出，兆豐銀行董事全面改派近日內即可完成，兆豐金董事改派亦在進行，除勞工董事將尊重工會外，兆豐銀獨立董事部分亦將依規定，待兆豐金控董事會改組完成後再進行後續處理。

行政院督導小組也要求金管會及財政部針對本案的監督機制及事件發生前後的因應處理情形進行說明，據金管會報告，兆豐銀行至105年5月18日，方將美國紐約州金融署（DFS）對紐約分行的檢查報告函報金管會，財政部則表示於本年8月4日前，兆豐銀、兆豐金相關公股代表均未告知該部有關DFS對兆豐銀辦理金融檢查及出具檢查報告一事。

金管會再提9月5日赴兆豐銀行總行瞭解此案時，發現兆豐有極嚴重4 項疏失，包括：第一，104年3月DFS完成檢查後，6月1日紐約分行曾向總行回報DFS檢查缺失及改善情形，惟總行未立即有效處理，予以簽存，並未通報金管會。第二，104年10月美國聯邦準備銀行來臺後，總行開始進行相關簽報與處理，並由董事長蔡友才指示相關因應措施，已知悉情節嚴重性，但未通報金管會。第三，105年2月總行收到DFS報告，成立專案小組處理，DFS指報告所列缺失已屬重大，總行對此重大事件欠缺風險意識，未緊急應變處理，亦未提報董事會積極因應。

第四，兆豐總行105年2月知悉檢查報告結果後，仍視為例行事務，至5月18日將報告及改善計畫翻譯完成後始函報金管會；亦未立即辦理專案檢查以查明案情，仍依年度檢查計畫於6月17日至6月30日對紐約分行辦理年度一般查核，未及早向董事會報告並處理。

對此情事，今日列席台灣銀行及彰化銀行總稽核均表示，就實務經驗及依照重大偶發事件通報程序，本案未通報主管機關是不可思議的事情。惟為進一步釐清真相，督導小組要求兆豐金董座張兆順必須就此案通報主管部會的相關時間點，即刻調取兆豐內部文件及約詢相關人員，以與金管會今日所提之報告相互確認，以理清責任歸屬。

此外，督導小組也要求金管會及財政部必須於下次會議時針對公股管理及金融監理相關法規命令、督管措施與機制提出報告，列明各自督管責任，以釐清是否有應作為而未作為之處。

另外，督導小組今邀甫上任的兆豐金董座張兆順列席，就上任後的相關整頓、革新作為報告，對張兆順能即刻設置專案小組徹查本案，包括進行海外帳戶資料保存，及海外分行人員之調查，表示肯定；亦對其針對兆豐銀行將推動之組織改造，如增進董事會功能、補足海外事業管理單位人力、加強國內分行管理等積極改革作為，給予高度支持。

此案提起民事訴訟求償部分，金管會表示。財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心已於9月5日以股東身分致函兆豐金控三位獨立董事，提醒其依法行使監察人職權；財政部將待調查告一段落，具體事實及證據明確後，即要求兆豐銀行依循司法程序，對有責之董事進行追償。

(工商)