藉戰爭賺國難財 敘假文物流入全球市場

從2015年起愈來愈多假的敘利亞古文物流入市面，圖片是古帕邁拉遺址。（達志影像/Shutterstock）

愈來愈多學者和博物館發現，從2015年開始，市面上充斥著眾多假借從敘利亞內戰中搶救下的古文物，像是大馬士革國立博物館（National Museum of Damascus）內的黑魔法書等，都被查驗出是由敘國走私販子仿造的假貨。

據英國獨立報（The Independent）報導，許多研究中東古文明的學者和博物館陸續發現，自2013年許多敘利亞的古文明地點被伊斯蘭國（ISIS）攻擊破壞後，從去年開始，全球文物市場上逐漸冒出許多打著「戰爭搶救文物」的假貨，大馬士革博物館館長阿不都卡林博士（Dr Maamoun AbdulKarim）就表示，「當那些掠奪者攻擊博物館和遺址後，他們其實並未找到太多的寶物，為了賺取暴利，從那時就開始仿造。」

由於伊斯蘭國對於古文明文物多採全面摧毀，偽造文物的工作反而集中在敘利亞政府與反抗軍區域內，有諸多考古學者和文物專家協助走私商人偽造文物，像是西北部伊德利卜省（Idlib province）就產出大量高仿的希臘羅馬時期馬賽克（Roman and Greek mosaics）文物。這批「仿製文物」製作精細，必須透過科技鑑定才能確認其實際年代，更有些是在殘破文物上「加入」仿製部份，經常讓研究人員傷透腦筋。

敘利亞作為歐亞交通要道的重要據點，自蘇美文明（Sumerian）開始，經過希臘羅馬時期、阿拉伯奧瑪耶王朝（Umayyad Caliphate）、拜占庭帝國（Byzantium）、鄂圖曼土耳其帝國（Ottoman Empire）等，大馬士革和週邊城市一直都是重要的據點，擁有伊斯蘭世界四大清真寺之一的奧米亞大清真寺（Umayyad Mosque），北部省份則保存眾多蘇美、羅馬帝國的遺跡，其中阿勒坡（Aleppo）、大馬士革和霍姆斯（Homs）三地的古文物被內戰損傷最深。

大馬士革的奧米亞大清真寺是伊斯蘭世界四大清真寺之一。（達志影像/Shutterstock）

阿不都卡林博士提醒全球所有研究人員和機構，「高達8成以上經黎巴嫩（Lebanon）出口的敘利亞古文物都是假貨。」他更無奈地說，「我原希望用盡一生去發掘新的文物，但過去3年我卻是不斷地隱藏文物與查驗真假。」面對無止盡的戰爭和走私商，他和博物館團隊只能以一己之力盡可能地保存這些無價之寶。

(中時電子報)