南市工務局「公共管線圖資防災應用」論文發表 榮獲全球大獎
在韓國舉行的2016年第7屆西太平洋健康城市聯盟會員大會暨國際研討會，9月初圓滿落幕，在17個國家、50個城市的200篇論文發表中，台南市政府工務局發表的「公共管線圖資防災應用」，榮獲第四類「城市的緊急應變規畫」獎項，再度贏得全球大獎。
為規畫宜居、宜適又幸福安全的國際城市，南市工務局將以往複雜、不易管理的管線，積極進行「軟實力」資訊化管理，包括開放APP免帳號密碼查詢管線圖資、開發地震防災評估系統、強制顯示危險管線圖層及系統主動將申挖案件與危險性管線套疊等防災功能。
值得一提的是，這套系統，在0206震災中，永康維冠大樓倒塌造成下方各類管線受損極為嚴重，市府就是在第一時間利用圖資系統清查維冠金龍大樓周邊管線，也立即邀集相關管線單位到現場標示管線位置，避免現場搶救機械誤挖地下管線造成二度傷害。同時也協助自來水公司針對緊急供水工程邀集相關管線單位作管線協調，加速解決民生停水問題，充分發揮最大加值應用在業務範疇以外的功效。
上月底在韓國舉行的2016年第7屆西太平洋健康城市聯盟會員大會暨國際研討會，南市工務局提報「公共管線圖資防災應用」為主題的海報及論文發表，均獲得主辦單位青睞，海報獲選登上國際舞台參展，論文發表也在最後頒獎名單中，拿下全球僅2個城市獲得的第四類「城市的緊急應變規畫」大獎。
工務局長蘇金安表示，該局在公共管線圖資防災應用的業務上，頻頻獲得國內外獎項的肯定，是榮譽也是責任的承擔；工務局會秉持保障城市安全的初衷繼續努力以赴。
(中時)
關鍵字：公共管線圖資、工務局、防災、健康城市聯盟會員大會
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