福建土豪婚禮 秀見面禮3000萬現金

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中國大陸福建省一對新人日前舉辦豪華婚禮，除了出動7輛超跑護送，男方給女方的人民幣600萬元（新台幣近3000萬元）禮金還直接擺放在舞台上，被質疑炫富。

福建海峽都市報今天報導，這場在福建省福州市長樂市江田鎮三溪村舉辦的「土豪」婚禮照片和影音，最近幾天在大陸的網路上瘋狂轉載，並傳出600萬元現金是男方給的禮金。

三溪村一名村民表示，新郎姓陳，是當地一名企業家的兒子。這名企業家在廣東省廣州經營鞋業和房產生意，家境不錯。

至於婚禮現場擺放的600萬元現金，這名村民澄清，並非網路傳言的禮金，而是男方父母和姐姐、姐夫等近親湊起來給女方的「見面禮」。

這名村民還說，婚禮是在3日舉辦，席開50多桌，都是宴請親友和同村村民，不少在外地做生意的朋友也出席。賓客每人還能拿到500元紅包。

對於這場豪華婚禮，福州市民陳先生表示有炫富嫌疑。市民林女士認為「有錢可以任性」。市民吳先生則表示，近幾年長樂的攀比之風已不像過往盛行，但建議企業家節儉辦婚禮，省下的錢做慈善。1050907

(中央社)