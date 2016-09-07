蕾哈娜發表新款運動服飾 走日本街頭風

我要評比

「雨傘小天后」蕾哈娜（Rihanna）今天發表為運動品牌Puma設計的新款服飾，幾乎清一色黑白色調，靈感來自日本街頭文化。

美聯社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，蕾哈娜今天在美國紐約的運動服飾專賣店Foot Locker發表Fenty Puma by Rihanna系列2016秋冬新款，寬毛衣、褲子、洋裝、裙子、高跟運動鞋，設計前衛，以黑白色系為主。

蕾哈娜表示，還記得多年前第一次去日本旅行時，為日本的流行時尚震撼不已。

今天的發表會場背景樂選的就是蕾哈娜的歌曲，她一派輕鬆地隨旋律哼唱進場時，現場粉絲驚呼連連。她也說，Puma這個系列就是為了鐵粉而設計。1050907

(中央社)