氣象局發布台南高雄屏東豪雨特報

中央氣象局今天下午4時5分發布9縣市大雨及豪雨特報，台南市、高雄市及屏東縣提防豪雨。

氣象局指出，受低壓帶影響，易有短時強降雨，台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率；雲林、嘉義、台東、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處慎防淹水，用路行車注意交通安全；連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。1050907

(中央社)