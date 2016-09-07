淘寶買雀梅根部「帶土」 檢方：非故意不起訴

李姓男子在「淘寶網」購買2株雀梅，透過快遞寄來台灣，卻遭到海關發現，根部帶有土壤，觸犯《植物防疫檢疫法》。但檢察官認為，刑事責任以處罰故意為原則，李男出具當初訂購時候的照片證明，賣家說「裸根不帶土」才會購買，而且貨品的包裝、寄送都由賣家負責，李罪嫌不足，處分不起訴。

處分書指出，去年10月初，李男在網站點選購買付款後，由大陸的快遞公司，寄送到台灣李男位在新北市的住所，同年月9日貨物經過海關，經由X光機檢驗，發現裡面有2株植物，分別3.7公斤、3.2公斤，而且根部帶有土壤，航空警察局將案件移送法辦。

李男辯稱，訂購雀梅是為了自家栽種，而且是第一次進口植物，網頁上圖片是「裸根」並沒有帶土壤，他並不清楚寄來的雀梅會帶有土壤。

據了解，一般動植物進口都需要事先申請，經國貿局、農委會核准才能進口，並經過檢疫流程，確定沒有病蟲害才能到買家手上，若輸入帶有土壤，則觸犯刑罰，但未經核准進口植物，就算沒有土壤，還是有行政罰則，除了沒收銷毀外還會遭到罰款。

(中時)