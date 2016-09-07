富邦接義大犀牛 首年巡迴主場

我要評比

在中華職棒聯盟會長吳志揚（中）見證下，富邦育樂總經理蔡承儒（左二）與義大育樂董事長楊森隆（右二）交換備忘錄。（黃世麒攝）

富邦育樂總經理蔡承儒親自出席記者會。（黃世麒攝）

富邦金控創投子公司富邦育樂與義大下午4點簽署合作備忘錄，正式接手義大職棒隊，富邦育樂總經理蔡承儒承諾，會長期經營，期望3到5年創造出有目共睹的佳績，因為富邦既然決定接手，就是要做到最好。

至於主場，蔡承儒表示，現在還在評估中，會以巡迴主場的方式邊走邊評估，畢竟剛開始經營棒球隊，還需要多一點經驗值再做決定；另外，蔡承儒同時指出，棒球會以新隊名呈現，但不會延用勇士、公牛等相關名稱，以避免消費者混淆。

義大育樂董事長楊森隆出席記者會時表示，自11月1日起正式轉入富邦，中華職棒有富邦加入，明天一定會更好，期望球隊在最短時間爭奪總冠軍。

(中時)