婚後在台首現身 林心如穿軍裝孕肚不明顯

林心如婚後首次公開現身，孕肚仍不明顯。(粘耿豪攝)

林心如婚後首次公開現身。(粘耿豪攝)

林心如婚後首次公開現身，身著軍裝外套。(粘耿豪攝)

林心如孕肚仍不明顯。(粘耿豪攝)

甫新婚的林心如，7日出席BURBERRY的包款客製化服務活動，這是她被傳出懷孕後首次公開現身，身著軍裝外套的她，孕肚仍不明顯。

(中時)