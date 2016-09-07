澎湖民間團體質疑民進黨對博弈公投立場

澎湖二次博弈公投將於10月15日舉行，澎湖國際化推動聯盟針對澎湖博弈公投今天到民進黨中央向總統兼民進黨主席蔡英文請問，他們痛批，去年蔡英文競選訪問澎湖時，曾發聲明「尊重縣府程序、尊重縣民決定」，讓人民信任的就是「尊重人民的聲音」、「尊重人民決定」，每一個政黨都應該保持尊重，而不是企圖影響。

日前澎湖縣長陳光復表示，縣府將確保公投能順暢舉行，讓人民能自由選擇，而縣府的立場就是中立。昨天民進黨發言人黃適卓則對澎湖博弈公投表示民進黨持反對態度。

澎湖國際化推動聯盟今天赴民進黨中央抗議，抗議團體表示，民進黨從黨外時期，一直到蔡英文執政，讓人民信任的就是「尊重人民的聲音」、「尊重人民決定」，每一個政黨都應該保持尊重，而不是企圖影響。本聯盟都是來自澎湖各界民間團體，也有澎湖青年，絕非是有心人士刻意某抹黑的財團，他們希望澎湖能夠有自主的財政稅收，讓觀光產業全面升級。

他們出示總統蔡英文去年針對澎湖博弈公投一事表態「尊重縣府程序、尊重縣民決定」的受訪資料指出，民進黨發言人黃適卓昨卻說，「反對澎湖博弈之態度與立場與過去一致，始終沒有改變」。

澎湖國際化推動聯盟總召集人陳猛與執行長莊光輝等人指出，澎湖雖然擁有得天獨厚的觀光資源，但因受東北季風的影響，一年之中只有不到半年的時間有觀光客，嚴重影響澎湖發展的穩定性，也因此造成澎湖稅收長期不足。

陳猛、莊光輝表示，他們要提醒民進黨不要忘記人民對你們的信任，是來自於尊重人民的聲音，同時希望民進黨能認真看待澎湖鄉親的期待；「我們要的不是賭場、是新加坡模式的綜合娛樂城，是促進澎湖全面升級的重大國際投資」。

陳猛、莊光輝等人之後向民進黨社運部代表遞交請願聲明書，轉交蔡英文。

(中時)