加彭大選 總統控歐盟觀選團立場偏頗

我要評比

非洲中西部國家加彭共和國處境艱難的總統阿里．彭戈（Ali Bongo）今天指控批評加彭大選的歐洲聯盟選舉觀察團，忽視對手讓．平（Jean Ping）陣營的不正當行為。

歐盟選舉觀察團昨天表示，加彭心臟地區上奧果韋省（Haut-Ogooue）的計票結果「顯然有異」。

彭戈告訴法國RTL廣播電台：「我本來還期望他們注意到讓．平先生勝出的地區有些異常。」

成功取得連任的彭戈說，他將成為加彭的全民總統，無法與鼓吹人民上街抗議的人共事。

他也說，選舉觀察團應該仔細檢視所有異常情況，包括反對派陣營方面。

2009年以來掌權的彭戈，宣稱在8月27日的總統大選中以大約6000張選票的些微差距勝出。（譯者：中央社劉文瑜）1050907

(中央社)