豪雨特報持續發布 南台灣新北宜蘭有雨

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低壓帶影響，中央氣象局今天下午持續發布豪雨和大雨特報，台南市、高雄市和屏東縣有豪雨發生機率，新北市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣市和台東縣有大雨發生機率。

氣象局提醒，今天這些地區將會有局部較大雨勢發生的機率，也可能有雷擊及強陣風，提醒低窪地區民眾留意積水或淹水。1050907

(中央社)