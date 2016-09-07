寒士慶中秋 就業包協助就業重返社會

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中秋節將至，人安基金會台中平安站今天舉辦「寒士慶中秋」活動，以「輔導寒士就業」為主題，現場提供多個職缺，還發送「就業包」，期許協助寒士們就業，重返社會。

人安基金會台中平安站今天在台中東區區公所辦理「寒士慶中秋」活動，陪伴340位寒士提前過節，今年以「輔導寒士就業」為主題，現場有5家公司提供多個職缺，協助寒士們就業。

人安基金會台中平安站另準備放有襪子、毛巾、漱口水、雨衣的就業包現場發送給寒士們，加了多功能反光的雨衣，可以保護寒士們在工作時免於意外，雨衣攤開後還可成為防潮地墊、簡易帳篷。

台中平安站長洪誠遠表示，往年只提供秋節應景禮品，今年特地提供就業包，包內的物件都是就業後需用到的物品，希望寒士們可以成功就業、重返社會。

現場還提供了義剪、義診服務，關心寒士健康也清爽儀容，台中市政府社會局副局長陳仲良也出席伴寒士過中秋，並呼籲若有寒士需要協助，可向社會局或人安基金會求助。1050907

(中央社)