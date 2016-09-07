失智男徘徊捷運站 熱心警助返家

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罹患失智症33歲鄭姓男子徘徊街頭，熱心警協助返家。（葉書宏翻攝）

鄭母趕抵派出所頻頻向警方致謝。（葉書宏翻攝）

罹患失智症33歲鄭姓男子6日晚間9時許，獨自在捷運頂溪站2號出口附近徘徊，站務人員通報警方處理，永和警分局中正橋派出所警員李家方、鄭嘉家到場協助。

警方詢後問之後，發現鄭男忘記回家的路，立即將他帶回派出所休息，協助聯繫家人，警方發現他尚未用餐，先提供泡麵果腹。鄭母趕抵派出所頻頻向警方致謝。

(中時)