首創跨界食尚指標 「五新」諾富特隆重登場
台北華航諾富特飯店秉持不斷創新理念及融入法國雅高酒店集團旗下Novotel品牌精神，以活潑時尚制服秀詮釋出「新品牌」、「新服務」、「新美食」、「新品坊」、「新Deli」的五新概念，這一場跨界食尚指標秀將充分展現出華航諾富特飯店在餐飲及服務上用心，不論是在新品坊，導入新鮮市集概念，還是結合Nespresso-Deli法式烘培坊，亦或是親切穿著俏麗制服工作人員，讓您從踏入飯店大門時，就能明顯感受全新的諾富特。
華航諾富特飯店總經理韓耕瑞表示，自2016年起，法國雅高集團將Novotel品牌定義為年輕、活力、時尚象徵，因此從對外Logo、制服等品牌形象產品，都採用亮麗時尚色系；而向來是諾富特飯店餐飲指標-品坊西餐廳也予以全面更裝，以市集方式呈現食材自然新鮮，以互動廚房概念貼近顧客需求；而「Deli法式烘焙坊」獨家與Nespresso攜手合作，以簡約線條開放式空間，將法式甜品與香醇咖啡巧妙結合。
桃園市長鄭文燦說，華航諾富特飯店的「品坊西餐廳」重新開張，結合「Deli法式烘焙坊」及「Nespresso咖啡」，利用新鮮食材推出特色日式料理，而用餐環境也很流行別緻，具有豐富魅力，相信可成諾富特飯店特色餐廳，也能吸引旅客留宿，成為桃園城市亮點。
Nespresso台灣事業部總監朴成鎔表示，Nespresso精心挑選全世界品質前1-2%的咖啡豆，協以完美工藝科技，打造和諧芳香。此次合作是頂級飯店集團與高品質咖啡品牌融合的創舉，特地推出Novotel與華航兩款咖啡雞尾酒特調，不含酒精。未來不僅僅可以在家中享受高品質咖啡，更可以於華航諾富特滿足隨時隨地都渴望來一杯咖啡的心情，為旅行與出差的咖啡愛好者帶來不分時地無與倫比的絕佳咖啡體驗。
(中時)
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