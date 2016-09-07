兆豐銀案未通報 同業感到不可思議

行政院今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第3次會議，邀請台灣銀行及彰化銀行的總稽核與會，他們對於兆豐銀在事件中未及時通報主管機關表示「不可思議」。

行政院發言人童振源下午出面轉述，會議由小組召集人、副院長林錫耀主持，除小組委員及金管會、法務部、財政部相關部會外，也邀請台灣銀行及彰化銀行的總稽核與會，以在討論過程，就稽核控管的實務運作情形及經驗，提供督導小組參考。

另外，會議也邀請甫上任的兆豐金董事長張兆順列席，向督導小組報告就任董事長後的整頓與革新相關作為。

童振源表示，根據金管會報告，兆豐銀行直到105年5月18日，才將美國紐約州金融署（DFS）對紐約分行的檢查報告函報金管會，財政部則表示，在今年8月4日前，兆豐銀、兆豐金相關公股代表均未告知有關DFS對兆豐銀辦理金融檢查及出具檢查報告一事。

金管會並提出，5日赴兆豐銀行總行進一步瞭解時，發現兆豐有極嚴重疏失，包括：

第一，104年3月DFS完成檢查後，6月1日紐約分行曾向總行回報DFS檢查缺失及改善情形，但總行未立即有效處理，予以簽存，並未通報金管會。

第二，104年10月美國聯邦準備銀行來台後，總行開始進行相關簽報與處理，並由董事長蔡友才指示相關因應措施，已知悉情節嚴重性，但未通報金管會。

第三，105年2月總行收到DFS報告，成立專案小組處理，DFS指報告所列缺失已屬重大，總行對此重大事件欠缺風險意識，未緊急應變處理，也未提報董事會積極因應。

第四，兆豐總行105年2月知悉檢查報告結果後，仍視為例行事務，至5月18日將報告及改善計畫翻譯完成後始函報金管會；也未立即辦理專案檢查以查明案情，仍依年度檢查計畫於6月17日至6月30日對紐約分行辦理年度一般查核，未及早向董事會報告並處理。

童振源表示，對此情事，今天列席的台灣銀行及彰化銀行總稽核均表示，就實務經驗及依照重大偶發事件通報程序，本案未通報主管機關是不可思議的事情。

為了進一步釐清真相，督導小組要求張兆順必須就此案通報主管部會的相關時間點，即刻調取兆豐內部文件及約詢相關人員，以與金管會今天所提之報告相互確認，以釐清責任歸屬；同時，督導小組也要求金管會及財政部必須在下次會議時針對公股管理及金融監理相關法規命令、督管措施與機制提出報告，列明各自的督管責任，以釐清是否有應作為而未作為之處。1050907

(中央社)