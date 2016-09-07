中市電子科技業聯合徵才 9日登場

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台中市勞工局將於9日上午9時至下午2時，舉辦「就業暨電子科技業廠商聯合徵才活動」，共釋出1580個工作機會，其中，電子科技業職缺高達6成以上。

勞工局長黃荷婷表示，台中市科技廠商間求才需求相似度高，造成員工流動率頻繁而缺工。對此，勞工局除協助辦理徵才活動外，為讓廠商留住人才，特別針對缺工產業推出「獎勵青年穩定就業計畫」。

黃荷婷指出，凡設籍台中市29歲以下失業青年朋友，經台中市就業服務處推介至符合公告特定行業別的事業單位，穩定就業滿3個月，經核定即發給新台幣1萬元穩定就業獎勵金，滿6個月再發給1萬2000元。

此外，徵才活動現場也將提供免費的職業適性診斷、面試技巧指導及履歷健診。1050907

(中央社)