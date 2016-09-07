陸拾荒婦撿LV包扔垃圾桶 包裝袋當寶
中國大陸江蘇省揚州市一名拾荒老婦日前撿到3個價值人民幣2萬元（近新台幣10萬元）的LV包，因為不識貨將其丟棄在垃圾桶，留下包裹名包的大編織袋用來裝垃圾，還好失主報警後找回失物。
綜合揚子晚報、鳳凰網等陸港媒體報導，在揚州有人不認識名牌包，將把3個價值2萬多元的法國路易威登（LV）名牌包直接扔進了垃圾桶。
報導指出，揚州市公安局儀化分局4日清晨近6時，接獲一名中年男子的報案電話，這名男子因一時內急，將3個名牌包放在一個大型編織袋內，放置在一家店門口，進店小解。
大約5分鐘左右後，他從店裡出來，發現放在門口的3個名包全沒了，驚慌之餘，報警求助。
警方調閱監控錄影帶，發現一名騎著三輪車的老太太經過附近，停留一會兒，再出現在監控畫面時，她手裡多出了一樣東西，最後騎著三輪車離開了。
循著這條線索，警方在胥浦河邊找到正在撿垃圾的老太太。這名拾荒老婦說，她以為大編織袋是從店裡扔出來沒人要，打開大編織袋發現裡面是3個皮包，因為沒什麼用，還增加重量，就丟在胥浦河旁的垃圾桶。
員警一聽大驚，不顧惡臭，立即幫助失主在垃圾桶裡翻找。最終找到了被老太扔掉的3個高檔皮包，失主也放下心中的一塊大石頭。1050907
(中央社)
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