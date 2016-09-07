腹膜透析洗腎法 出國免驚

台灣洗腎人口世界數一數二，每週3次的洗腎讓患者影響正常生活，屏東基督教醫院表示，腹膜透析洗腎法患者就算出國也可以自己操作，但許多人怕操作不當，至今接受度不高。

屏基腎臟內科主任蕭善良表示，目前對於腎臟失去功能的醫療方法有血液透析、腹膜透析及腎臟移植，台灣洗腎人口中有高達9成多的人選擇血液透析法，腹膜透析則不到1成。

蕭善良說，俗稱「洗肚子」的腹膜透析是在腹腔植入導管，利用人體本身腹腔內及臟器層間的一層薄膜(腹膜)，在體內進行交換廢物、排除多餘水分的新陳代謝過程，有別於血液透析。

蕭善良說，腹膜透析是一種連續性的透析治療，每天大多數的時間，腹腔中都有透析藥水，時時刻刻都在做透析，脫水的速度較慢，所以對於血壓的影響比較緩和，也不需要扎針，適合怕痛的患者，也不必每週3天到醫院，可自己決定透析時間及地點，公共場所的育嬰室、醫務室、汽車上、遊覽車上都是可以是換液的場所，出國也不成問題，生活更有彈性。

蕭善良表示，患者睡前連接自動腹膜透析的機器，夜間8~9小時機器自動換液約3~4個循環，起床後再與機器分離，可以視腎臟功能決定白天是否留置透析藥水在腹腔內，自動腹膜透析不需要在上班時間換藥水，讓上班的患者更便利。

楊姓洗腎病友今天在記者會中現身說法，他說，6年來採用腹膜透析，他照常工作、運動、出國，走過絲路、去過土耳其、奧地利、捷克，與正常人無異。

蕭善良表示，腹膜透析儘管好處多多，但多數病人害怕自己操作不當、也怕感染，一直無法普及，屏基推動腹膜透析16年以來，也僅說服123位患者採用。1050907

(中央社)