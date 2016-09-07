韓星朴河宣主演中國電影將在大陸上映
南韓媒體今天報導，南韓女演員朴河宣主演的中國電影「奪路而逃」，將於中秋節黃金檔期在大陸2萬多個影院首映，這是南韓演員從未享有的盛況。
南韓第一大晚報「文化日報」今天報導，朴河宣主演的「奪路而逃」將於14日在中國大陸首映，在韓中兩國因南韓決定部署戰區高空防衛系統（THAAD）而關係緊張之際，能夠在大陸2萬多個大銀幕上同時首映，意義非凡。
據報導，最近南韓藝人在大陸錄製的綜藝節目播出時被「馬賽克」剪輯，演出的影視作品不是被延演就是被換角的情況下，朴河宣主演的中國電影「奪路而逃」能夠打破「限韓令」，實在難能可貴。
據報導，電影「奪路而逃」由中國導演吳林執導，描述富二代周曉易（張一山飾）經歷的如夢似幻的離奇經歷。朴河宣在片中飾演中國春秋戰國時期的公主角色。1050907
(中央社)
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