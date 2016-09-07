新加坡茲卡大作戰 驅蚊草熱銷缺貨

新加坡茲卡病例迄今累計共275人，不僅各大超市百貨防蚊產品熱賣，花卉市集裡相傳具驅蚊作用植物的銷量也大增，諸如新加坡俗稱驅蚊草的植物則賣到缺貨。

新加坡自從出現茲卡病毒確診病例後，有關單位已積極展開消毒工作，超市裡的各種防蚊產品也供不應求，如果和8月相較，新加坡職總連鎖平價超市上周防蚊產品銷量激增超過10倍。

職總平價超市從9月1到4日共賣出超過11萬5000個防蚊產品。職總平價超市也將再持續鋪貨共17萬5000個防蚊產品，同時也呼籲消費者不要大量搶購，僅需購買自己所需要的數量。

各大花卉市集裡，各種相傳具驅蚊作用植物詢問指數超高，新加坡民間俗稱驅蚊草的植物已賣到缺貨。新加坡環美造園業者黃亞雙（Mdm Ng）說，諸如驅蚊草、迷迭香、香茅、檸檬葉等都是詢問指數高的防蚊植物。

花卉業者由於販賣驅蚊草數量有限，多半限量購買，讓其他民眾也能買到具防蚊功效的驅蚊草。

新加坡的組屋區內，不少人在住家擺放這種相傳具有防蚊功效的植物，不過，也有花卉業者認為，植物散發出來的香氣有限，如僅單擺一盆在家裡的效果不大。1050907

(中央社)