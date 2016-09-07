富邦買義大犀牛簽備忘錄 進軍職棒
富邦和義大今天下午舉行簽署備忘錄記者會，富邦金控宣布與義大育樂簽署合作備忘錄，接手義大犀牛隊，正式進軍中華職棒。
出席代表包括：富邦金控總經理許婉美、富邦育樂總經理蔡承儒、義大育樂董事長楊森隆、中華職棒大聯盟會長吳志揚。
富邦金控董事長蔡明忠日前證實，將以富邦育樂公司的名義，買下義大犀牛。蔡明忠認為，比起鄰近國家包括日本、韓國對於體育的投入，台灣還差了點，企業應該要對台灣的體育盡一份心力，尤其是韓國企業對於體育支持的不遺餘力，反映在這次的奧運得牌數，4年後棒球將重返奧運，若可在此時支持職棒球隊時機正好。
富邦接手職棒義大犀牛隊的消息，4日深夜在媒體提前曝光。富邦金控長期贊助國立台灣體育運動大學成棒隊。外傳富邦金以新台幣2.6億元外加2000萬元簽約金，共2.8億元與義聯集團敲定交易，富邦金總經理許婉美今天在簽署備忘錄記者會表示，由於與義大育樂簽訂保密協定，交易金額不方便透露。1050907
(中央社)
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