善心人士捐白米 中和復興里長協助關懷弱勢
新北市中和區復興里長尤敏玉日前接獲一名不願意曝光的中年男子電話，主動要捐贈白米，給予濟助里內低收入戶、貧困家庭、獨居老及弱勢團體等，讓里長非常感動不已。
尤敏玉說，去年中秋節前夕第一次接獲這一位善心人士的來電，電話中稱讚她說：「里長你服務很好，人人都稱讚，而且熱心公益，想要捐贈白米給你做公益」，起初，半信半疑，還以為是詐諞集團，2天後，3000斤的白米送到服務處，讓里長感動不已，想要親自登門當面道謝，但是，都被這位善心人士拒絕。
今年，這位善心人士，同樣在中秋節前，再次打電話表示要捐贈2500斤白米，希望透過里長把白米發送給里內低收入戶、貧困家庭、獨居老及弱勢團體等。
里長知道這位善心人士默默行善，且不願意曝光，因此，把這一份善行義舉，結合轄區景安派出所，共同「關懷送暖、分送愛心」，並告知受贈者，這是一位善心人士捐贈的，他希望這一點點心意，能夠幫助需要幫助的人。
所長蔡天瑞表示，有些獨居老人，因為行動不方便，指派管區員警和里長服務團隊親自把愛心白米送到府，一起做關懷送暖。
(中時)
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