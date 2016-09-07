超越勝負的堅持 隊友相挺一圓環島夢

皇家超跑隊蔣光緣（左起）、黃家均與陳鵬文。（葉士弘攝）

長達17天的「361°追夢環島之旅」，共20名參賽選手故事滿滿，其中成績墊底的皇家超跑隊有個超越勝負的堅持，原來是其中一名隊友黃家均跑完首日就因橫紋肌溶解無法參賽，但他希望環島的夢想不滅，更獲得隊友陳鵬文、蔣光緣的支持，儘管10天都拿下未全員出賽的低分，但他們堅持一同完成賽事，展現隊友間的動人情誼。

就讀南台科大的黃家均，雖有參加過馬拉松經驗，但本次環島之旅除了路程艱辛，高溫炎熱的嚴酷氣候讓他首日跑完，就發生橫紋肌溶解的嚴重問題，但他不願輕言放棄，在主辦單位的監控下，以工作人員的角色持續環島旅程，而他的隊友們不因他無法下場選擇放棄，就算未全員出賽拿不到高分，仍努力帶著黃家均圓夢，感人的是，他們在本次環島之旅前，根本是陌生人。

「真的很謝謝隊友挺我，他們都願意等我回來。」黃家均經過10天休養，從台東開始再度回到陣中，終於一圓環島夢，又有隊友相挺，他眼淚潰堤，他說：「我真的很希望能完成這次環島，不能出賽很難過，但有隊友支持我，很高興能認識這群夥伴。」

就讀中興大學食科系的陳鵬文，有著無論如何都要力挺隊友的決心，「夢想就是要去追逐，重要的是過程，我希望跟隊友一起完成夢想，說不定這輩子只有這次能跟他們成為隊友。」他感性地說：「從開賽想著要趕緊完成，到最後反而覺得捨不得結束，過程中的相互扶持，比勝負更重要。」

剛成為慈濟大學新鮮人的蔣光緣也強調，跑步重要的是感覺，不是勝負，她透過這次環島之旅更認識自己，是她最大的收穫。

經過也許一生一次的環島經驗，黃家均感謝夥伴的一路支持，他強調未來會繼續挑戰自己，「我原本不是那麼有自信的人，但經過這次環島，我會更勇敢相信自己。」

(中時電子報)