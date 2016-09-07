觀光業912上街頭 觀光論壇8日趕登場

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立法院副院長蔡其昌（右）特趕在觀光業9／12上街頭前，8日將舉辦「2016台灣觀光發展論壇」；邀請中部7縣市各界意見領袖，凝聚建言與建立共識。（陳世宗攝）

陸客人數呈跳崖式的驟減！嚴重衝擊台灣的觀光產業，如何締造「台灣觀光全球藍海」戰略規畫，已刻不容緩。（陳世宗攝）

陸客人數呈跳崖式驟減！預估年底前陸客大減至65萬人，觀光產業哀鴻遍野！為替產業發聲，並協助產業瞭解公部門從中央到地方；立法院副院長蔡其昌8日舉辦2016台灣觀光發展論壇，邀請中部7縣市各界廣納建言，完成「台灣觀光全球藍海」戰略規畫。

520後兩岸關係急凍，大陸限縮來台旅遊人數，最新8月份統計，陸客團比去年同期少了55％，連自由行也下滑16％，來台總人次，去年8月有36萬，但今年8月只有17萬，剩下一半。業者不滿指出，旅遊市場驟減，8月份已有購物站放無薪假，再來裁員可以預見。

觀光產業發動9月12日號召萬人上街頭！觀光業者強調，走上街頭沒有任何政治訴求，只是要溫飽、要工作、要生存，「沒有政治口水，只有滿腹苦水，沒有意識形態，只有學費房貸。」呼籲公務單位可辦理國內旅遊，讓國旅卡落實使用在旅遊消費，政府也要加強對大陸宣傳溝通。

觀光旅遊局長陳盛山說，台灣觀光面臨陸客限縮等衝擊，發展多年的兩岸觀光面臨嚴峻挑戰；台灣縣市長久以來單打獨鬥拚觀光既有模式，在海外行銷面臨競爭力及知名度的殘酷考驗，間接形成觀光產業爭取更多全球觀光客的障礙！

立法院副院長蔡其昌為替產業發聲，協助產業瞭解公部門從中央到地方，對台灣觀光行銷所做的布局及努力，並善用政府行銷的力道及資源，攜手衝刺開拓新商機新客源；8日於清新溫泉大飯店舉辦「2016台灣觀光發展論壇」，邀請中部7縣市各界廣納建言，完成「台灣觀光全球藍海」戰略規畫。

(中時)