觀光業912上街頭 觀光論壇8日趕登場
陸客人數呈跳崖式驟減！預估年底前陸客大減至65萬人，觀光產業哀鴻遍野！為替產業發聲，並協助產業瞭解公部門從中央到地方；立法院副院長蔡其昌8日舉辦2016台灣觀光發展論壇，邀請中部7縣市各界廣納建言，完成「台灣觀光全球藍海」戰略規畫。
520後兩岸關係急凍，大陸限縮來台旅遊人數，最新8月份統計，陸客團比去年同期少了55％，連自由行也下滑16％，來台總人次，去年8月有36萬，但今年8月只有17萬，剩下一半。業者不滿指出，旅遊市場驟減，8月份已有購物站放無薪假，再來裁員可以預見。
觀光產業發動9月12日號召萬人上街頭！觀光業者強調，走上街頭沒有任何政治訴求，只是要溫飽、要工作、要生存，「沒有政治口水，只有滿腹苦水，沒有意識形態，只有學費房貸。」呼籲公務單位可辦理國內旅遊，讓國旅卡落實使用在旅遊消費，政府也要加強對大陸宣傳溝通。
觀光旅遊局長陳盛山說，台灣觀光面臨陸客限縮等衝擊，發展多年的兩岸觀光面臨嚴峻挑戰；台灣縣市長久以來單打獨鬥拚觀光既有模式，在海外行銷面臨競爭力及知名度的殘酷考驗，間接形成觀光產業爭取更多全球觀光客的障礙！
立法院副院長蔡其昌為替產業發聲，協助產業瞭解公部門從中央到地方，對台灣觀光行銷所做的布局及努力，並善用政府行銷的力道及資源，攜手衝刺開拓新商機新客源；8日於清新溫泉大飯店舉辦「2016台灣觀光發展論壇」，邀請中部7縣市各界廣納建言，完成「台灣觀光全球藍海」戰略規畫。
(中時)
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