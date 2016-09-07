就是分不開！吳奇隆上海拍戲 劉詩詩緊跟在旁
45歲男星吳奇隆於今年3月迎娶了嬌妻劉詩詩，2人雖然相差16歲，但絲毫不減恩愛程度，不像其他藝人婚後積極做人，夫妻倆似乎仍在享受獨處時光，近日有人目擊到吳奇隆正在上海拍戲，而劉詩詩也就跟著愛相隨，讓網友大呼「閃瞎我啦！」
吳奇隆與劉詩詩婚後仍忙於各自工作，先前來台宣傳主演戲劇《蜀山戰紀》的吳奇隆，表示夫妻倆明年才會開始計畫做人，而日前他則積極投入電視劇《一粒紅塵》拍攝工作，近期他跟隨著劇組飛到上海工作，被民眾目擊到他穿著藍色襯衫、白色西裝褲坐在桌邊滑手機，似乎是趁拍戲空檔休息，而在往旁邊一點，赫然發現劉詩詩戴著帽子、口罩，全程不發一語的低調陪著老公，愛相隨模樣讓網友直呼「好閃」、「這就是夫妻日常啊！」
(中時電子報)
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