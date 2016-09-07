肝癌免開刀 立體定位消融放射治療保命

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黃老太太（中）經過立體定位消融放射治療，目前恢復良好。（廖珮妤攝）

不開刀也能治肝癌！77歲的黃老太太有高血壓與糖尿病史，去年發現2公分的肝癌，由於她年紀大，加上慢性病，手術風險過大，因此採用立體定位消融放射治療，精準定位後，將將高劑量、高能量的放射線，精準導入腫瘤殺死癌細胞，目前黃老太太已擺脫癌症，復原良好。

三總立體定位放射手術中心主任黃文彥表示，立體定位消融放射治療(Stereotactic ablative radiotherapy)是最先進的放射治療技術，將高劑量、高能量的放射線精準導入腫瘤殺死癌細胞，療程短、效果佳，副作用也低。

77歲黃老太太1年前健檢發現肝臟有2公分的腫瘤，但她有糖尿病、高血壓等慢性病，手術風險過大，因此接受立體定位消融放射治療，經過5次的療程，月前核磁共診檢查，肝臟復原狀況非常良好。

黃文彥說，目前健保有條件給付立體定位消融放射治療，以肝癌為例，須符合原發性肝膽單一病灶、肝功能良好、體能狀態中等、腫瘤小於5公分，以及無法手術切除、血管栓篩及電燒治療等條件。

(中時)