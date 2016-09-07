林心如終於正式認懷孕！「滿愉快的過程」
今年7月在峇里島與霍建華完婚的林心如，今(7日)獻出婚後首次公開活動給時尚公益展，對於有喜傳聞，媒體直問她是否已經4個月？林心如沒正面回應，但表示：「其實就是一個滿愉快的過程，很多東西都希望自己多保留一些，謝謝大家的祝福」，媒體轉問她打算工作到何時開始安胎？她則回這一、兩個月還是會有零星工作，算是正式認了懷孕喜事。
對於被拍到她跟老公霍建華在台北街頭幸福散步，林心如露出笑容說，剛好霍建華前兩天有假就回台陪她，兩人就去吃飯、看電影，記者問霍建華有沒有霸氣說「別工作了給我養」？林心如覺得不能沒工作，「工作是人生的動力與快樂來源之一」，「在我身體還負擔的了的時候，還是會多多少少接一些工作」，可見霍太太當媽媽後，事業心仍重。
被問到寶寶性別，林心如直言還不知道，也幸運沒有害喜症狀，「一切都好」，林心如也說，結婚後對於任何事都更有責任感，因為現在要顧及的是自己原有、男方原有、和兩人結合而成三方的家庭，「畢竟現在是幾個家庭的結合，思考一些問題時要更周全了。」
至於好友舒淇結婚，一度傳出林心如早知道舒淇已登記成人妻，她也藉此解釋：「沒有，我跟你們一樣看消息才知道」，現場記者直呼不相信，她則求饒說：「你們這樣問我問不出什麼來的，我就是很開心的祝福她！」也透露祝福的話她私下已經跟舒淇說過了，「我相信他們一定會很幸福，白頭到老！」
(中時電子報)
關鍵字：林心如
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。