林心如終於正式認懷孕！「滿愉快的過程」

林心如今現身，首度承認有喜。（圖／粘耿豪攝）

今年7月在峇里島與霍建華完婚的林心如，今(7日)獻出婚後首次公開活動給時尚公益展，對於有喜傳聞，媒體直問她是否已經4個月？林心如沒正面回應，但表示：「其實就是一個滿愉快的過程，很多東西都希望自己多保留一些，謝謝大家的祝福」，媒體轉問她打算工作到何時開始安胎？她則回這一、兩個月還是會有零星工作，算是正式認了懷孕喜事。

對於被拍到她跟老公霍建華在台北街頭幸福散步，林心如露出笑容說，剛好霍建華前兩天有假就回台陪她，兩人就去吃飯、看電影，記者問霍建華有沒有霸氣說「別工作了給我養」？林心如覺得不能沒工作，「工作是人生的動力與快樂來源之一」，「在我身體還負擔的了的時候，還是會多多少少接一些工作」，可見霍太太當媽媽後，事業心仍重。

被問到寶寶性別，林心如直言還不知道，也幸運沒有害喜症狀，「一切都好」，林心如也說，結婚後對於任何事都更有責任感，因為現在要顧及的是自己原有、男方原有、和兩人結合而成三方的家庭，「畢竟現在是幾個家庭的結合，思考一些問題時要更周全了。」

至於好友舒淇結婚，一度傳出林心如早知道舒淇已登記成人妻，她也藉此解釋：「沒有，我跟你們一樣看消息才知道」，現場記者直呼不相信，她則求饒說：「你們這樣問我問不出什麼來的，我就是很開心的祝福她！」也透露祝福的話她私下已經跟舒淇說過了，「我相信他們一定會很幸福，白頭到老！」

(中時電子報)