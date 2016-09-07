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南開科大與華康科技產學合作 研發銀髮長照機器人

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南開科大與華康科技產學合作　研發銀髮長照機器人 為福祉民生共創雙贏
南開科大校長孫台平〈左〉與華康科技公司董事長李振瀛〈右〉雙方完成產學合作締盟簽約。（楊樹煌攝）
南開科大與華康科技產學合作　研發銀髮長照機器人 為福祉民生共創雙贏
參與南開科大與華康科技公司締結產學合作策略聯盟簽約議式的雙方列席代表。（楊樹煌攝）
南開科大與華康科技產學合作　研發銀髮長照機器人 為福祉民生共創雙贏
華康科技公司開發的「康粟平台機器人」由華康捐給南開科大，交由民生學院進行產學合作，未來希望成為銀髮長照的機器人。（南開科大提供）

南開科技大學因重視銀髮族照護，將「福祉科技與服務管理」列為學校重點特色，獲華康科技公司董事長李振瀛捐贈1台以康粟平台為基礎的機器人，搭起雙方產學合作的橋樑；未來基於銀髮長照機器人，為福祉民生努力，共創雙贏局面，今〈7日〉南開與華康完成產學合作的締盟簽約儀式。

締結產學合作策略聯盟簽約儀式，今天在南開科大樸華樓會議室舉行；南開科大校長孫台平表示，因產學合作，華康科技開發公司把康粟平台機器人交給該校民生學院來研發，除是符合時代潮流，並可打造出以民生需求為主的機器人，再者是整合民生學院各系資源，將可創造銀髮長照機器人的重點特色。

華康科技開發董事長李振瀛表示，康粟平台機器人，不是要把機器打造成像人的機器人，而是會照顧和陪伴老人家的機器人；未來並將成為銀髮族生活上的萬能幫手。

因為華康康粟機器人已具備機器人基本的功能，雙方在產學合作以後，未來將借重南開科大民生學院院內5系資源，展開銀髮族長顧機器人的教學與研究。

福祉科技與服務管理，將運用銀髮照顧和社工專業知識，讓華康康粟機器人更貼近銀髮族的需求；數位生活創意系將運用物聯網及智慧生活科技，把機器人打造成智慧照顧小幫手；餐飲管理系則運用康粟機器人為老人家健康把關；文化創意設計系為康粟機器人量身打扮，成為最好看的機器人；應用外語系將以語言專長扮演好把康粟機器人推向國際舞台，行銷全球，嘉惠地球村公民的角色。

(中時)

關鍵字：機器人南開科大華康科技產學合作
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