南開科大與華康科技產學合作 研發銀髮長照機器人
南開科技大學因重視銀髮族照護，將「福祉科技與服務管理」列為學校重點特色，獲華康科技公司董事長李振瀛捐贈1台以康粟平台為基礎的機器人，搭起雙方產學合作的橋樑；未來基於銀髮長照機器人，為福祉民生努力，共創雙贏局面，今〈7日〉南開與華康完成產學合作的締盟簽約儀式。
締結產學合作策略聯盟簽約儀式，今天在南開科大樸華樓會議室舉行；南開科大校長孫台平表示，因產學合作，華康科技開發公司把康粟平台機器人交給該校民生學院來研發，除是符合時代潮流，並可打造出以民生需求為主的機器人，再者是整合民生學院各系資源，將可創造銀髮長照機器人的重點特色。
華康科技開發董事長李振瀛表示，康粟平台機器人，不是要把機器打造成像人的機器人，而是會照顧和陪伴老人家的機器人；未來並將成為銀髮族生活上的萬能幫手。
因為華康康粟機器人已具備機器人基本的功能，雙方在產學合作以後，未來將借重南開科大民生學院院內5系資源，展開銀髮族長顧機器人的教學與研究。
福祉科技與服務管理，將運用銀髮照顧和社工專業知識，讓華康康粟機器人更貼近銀髮族的需求；數位生活創意系將運用物聯網及智慧生活科技，把機器人打造成智慧照顧小幫手；餐飲管理系則運用康粟機器人為老人家健康把關；文化創意設計系為康粟機器人量身打扮，成為最好看的機器人；應用外語系將以語言專長扮演好把康粟機器人推向國際舞台，行銷全球，嘉惠地球村公民的角色。
(中時)
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