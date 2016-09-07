想讓自己更勇敢？5招練習橫跨過去傷痕

學會揮別過去，才能真正有所成長，成為更好的人！圖片來源：健康365

人生難免會經過一番跌跌撞撞、大起大落，仔細回想一下當初的自己，是否總是單純看待任何事物，用真心對待身邊的人，卻因為經過一些挫折、背叛和傷害，變得有些害怕付出、不再像以前那樣勇敢無懼，甚至常常出現負面想法。現在讓自己暫時沉澱，想想過去那些傷痕對現在的自己造成什麼影響？學會揮別過去，才能真正有所成長，成為更好的人！

1. 回想與沉澱。

過去有哪些事總是困擾著你？有沒有發現有些事情總是一直發生在你身上？像是總是被主管唸同樣的事情，或是老是被劈腿或是遇人不淑，這些事情絕非偶然，都有可能是代表你受到某些影響，導致事情總是一再發生。這時，讓自己沉澱一下，回想事情的源頭。

2. 接受自己的不完美。

我們常常會想呈現給他人完美的一面，當受傷時也假裝不會痛，以為這樣就可以雲淡風輕，船過水無痕，但其實事件帶來的傷害，並不會讓自己變好，反而會在潛意識中影響自己日後的每個選擇，不如學會承認當下的感覺，不管是開心難過、憤怒無奈，接納自己的這一面。

3. 釋放情緒。

與其憋著不如把情緒發洩出來，釋放你的情緒才能繼續下去，好好生活，讓自己海闊天空。

4. 學會轉念、重新選擇。

其實，每個人都有選擇的能力，很多人都常常抱怨自己的生活不如意、薪水不夠高、老是遇到負心漢，這些都是自己選擇的結果。我們應該告訴過去的自己，你值得更好的生活、遇見更好的人。當然首先要學會揮別這些令人不快的事，再來則培養不同觀點，轉念去重新面對這個世界，作出跟以往不同的選擇。

5. 療癒完成。

當你開始迎接新生活，過往那些傷痛將不再困擾你，漸漸地你會發現自己變得更成熟，可以獨當一面面對很多事，且生活不總是在抱怨，不再覺得自己無力改變任何事，學會療癒自己就是拿回人生主導權的開始！

試著跟著上面的步驟，進行一輪的自我療癒，便能發現原來活出自己是一件這麼棒的事。

(中時電子報)