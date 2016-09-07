推動電子支付 曾銘宗列舉三大好處
國民黨立委曾銘宗今天說，推廣電子支付可讓消費者有更方便支付環境，未來帶支手機就可支付，讓金融、支付業有更大發展空間，也讓地下經濟浮上檯面，擴大政府稅基。
有鑑於國內無現金交易遠落後於國際，為提升台灣電子支付比重與推動支付創新，曾銘宗今天於立法院召開「建立電子支付環境」公聽會，並邀請金管會、財政部、經濟部，與台灣行動支付公司、台新銀行等企業、銀行業者，討論如何推動電子支付。
金管會在會中報告指出，為加速推動國內電子支付比率，已提出「電子支付比率五年倍增計畫」，希望在2020年將台灣的電子支付佔個人消費支出比率從現在的26%，提升到52%。
財政部表示，研議在一定限額下，將統一發票中獎獎金匯入信用卡及電子支付帳戶，期透過統一發票中獎獎金折減信用卡帳戶當期或下期應繳金額，或將獎金儲值於電子支付帳戶的做法，提高信用卡及電子支付的使用率。
對此，曾銘宗說，請財政部應擬具具體措施，如統一發票另外設立獎項或研議定額租稅優惠，以利創造更有利支付環境。而經濟部智慧財產局應持續辦理宣導會，協助國內業者申辦金融專利及商標事宜。
另外，他也指出，請金管會繼續檢討法規制度，如電子支付機構管理條例及其相關子法等，俾利業者有更大發展空間，且應持續完善支付生態環境，如加速整合端末設備，檢討降低手續費等方式，藉此提高消費者及商家使用誘因。
曾銘宗表示，推廣電子支付的好處是讓消費者有更方便支付環境，未來帶支手機就可以到處支付，不用帶現金；第二，金融業與支付業有更大的發展空間；第三則是讓台灣的地下經濟浮上檯面，不僅反映台灣GDP的實況，同時也可擴大政府的稅基。1050907
(中央社)
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