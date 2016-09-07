蔡總統：未來全力促成跨黨派合作

已故民主進步黨秘書長王拓辭世，不分藍綠共同哀悼。兼任民進黨主席的總統蔡英文今天表示，這個國家裡面一定有一些事情可以超越對立，未來會全力促成跨黨派合作。

蔡總統昨天出席王拓告別式，民進黨發言人王閔生今天在中常會後轉述，蔡總統在中常會中表示，昨天全黨上下一起，送王拓走完最後一程，她相信在場所有跟王拓一起工作過的黨員或者是黨工，大家心裡其實都蠻激動的。

她說，尤其是過去有一段時間，王拓就坐在她在中常會上隔壁的位子，王拓對台灣這塊土地的愛，是永遠的典範，未來也將時時刻刻提醒著大家，堅持改革，莫忘初衷。

蔡總統指出，昨天的告別式，不只是民進黨內的同志出席，中國國民黨主席洪秀柱也到場致意，洪秀柱過去是資深的立委，跟王拓長期在教育委員會共事；王拓過世時，她看到洪秀柱在臉書上，悼念這位能讓大家一起放下黨派歧見，攜手合作的戰友。

因此蔡總統認為，面對改革、放下歧見、攜手合作，就是他們一直在努力的事，而且要持續努力的事情；這個國家裡面一定有一些事情可以超越對立，她也很期待所有的政黨，在國家難題當前的時刻，都可以攜手合作，一起推動改革，讓台灣繼續前進。

蔡總統說，所以在未來，她會全力促成跨黨派的合作，在這個過程中，她希望能夠得到中常會跟全體黨員的支持，大家一起來努力。1050907

(中央社)