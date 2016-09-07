富邦接義大 沒考慮換總教練

中職義大將由富邦接手，富邦育樂總經理蔡承儒今天表示，沒有考慮要換掉義大總教練葉君璋，會找葉總適當時間深聊，聊聊未來的藍圖，尊重教練、相信專業。

蔡承儒說，主場目前還在評估當中，第1年採取巡迴主場的方式，邊走邊評估，未來要多一點討論才會決定，新的隊名不會是籃球的富邦勇士或成棒的富邦公牛，最有可能再想一個新的隊名，近期會有大方向。1050907

(中央社)