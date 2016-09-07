歐股周三早盤小漲 仍接近8個月高點

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歐股周三早盤小漲，但仍接近8個月高點，主要受到Weir Group股價攀升以及企業業績告捷支撐。

STOXX Europe 600指數小漲0.1％至349.86點，該指數周一升抵1月以來的8個月高點。周三由工程集團Weir Group領漲，股價上揚3.3％，因摩根士丹利調升其股價評等。設備租賃業者Ashtead表示全年業績將超乎預期，股價飆升8.7％。

(工商)