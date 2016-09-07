高雄校園推越語教學 越南官員親赴校園觀摩
高雄長期推動新移民二代越南語教學，國小、國中、高中共1300多人學說母親的語言，市長陳菊7日邀越南峴港、海防市副主席到校園參觀越語教學情形，越南官員當場和小朋友們一起包越南春捲，稱讚高市越語教學相當道地、紮實。
高市正在舉辦全球港灣城市論壇，市長陳菊今天邀越南峴港副主席阮玉俊、海防市副主席黎清山、駐越南代表石瑞琦、總統府新南向辦公室主任黃志芳到中正國小，參觀越南語教學成果，校方安排精通國、台、客語及越語的學童彈琵琶，其他小朋友則獻唱越語童謠。
陳菊表示，高雄市新住民人數僅次於新北市，是全國第2多，其中越南籍約有2萬人，占三分之一左右，市府鼓勵每個小朋友學說媽媽的話，從學校提供師資，全市國小、國中到高中共41班、1301人學習越語，每年均舉辦越語演講比賽。
中正國小越語教學老師范瀞文嫁來台灣9年，去年開始帶小朋友學說越南話，她表示新住民二代其實在家中鮮少練習講越語，因此還不到能夠溝通的程度，她透過練唱歌謠、教做越南美食等生活化方式，教語言同時讓孩子認識越南文化。
黃志芳說，新住民二代均是新南向政策外交尖兵，高市推動東南亞母語教學不遺餘力，是新南向政策精神具體落實，最近外交部將東南亞外館館長召回，今天特地安排至高雄訓練，即是讓外館館長們感受南部對推動新南向政策、城市外交的企圖心及需求。
(中時)
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