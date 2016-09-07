王國材：博愛座仍有必要 台鐵試辦優先席
博愛座頻頻引發爭議，上千網友連署廢除。交通部次長王國材今天表示，博愛座應繼續實施，而台鐵規劃將博愛座改為優先席，讓適用範圍更加廣泛，9月底上路。
近來博愛座議題在網路上延燒，有北一女學生坐在博愛座上遭羞辱，也有台師大視障生在網路上分享自己被趕的經驗，引發網友在國家發展委員會公共政策網路參與平台提案「廢除各項公共運輸工具上博愛座之設置」。
根據統計，截至今天下午已經有7508人連署，通過5000人附議就要由主管機關回應門檻，王國材表示，博愛座就是優先座，這樣的文化很好，應繼續實施，往前了就不要再回頭，不要因噎廢食。
他認為，前陣子發生的事件是少數個案，若把博愛座取消問題將更嚴重，因為不管坐在哪都有讓位的壓力，而目前博愛座設置在靠門的地方，對老弱婦孺或是需要的旅客而言比較便利。
台鐵則是規畫效仿日本，試辦將博愛座標示改稱優先席，博愛字樣仍保留，但字體較小，目前將設置在去年增購的EMU800型電聯車上，預計9月底會投入營運。
台鐵補充，新的電聯車優先席除了會有身障者、孕婦的圖示，也會強調身體外觀上無法分辨，但體弱或有需要的旅客，希望讓適用範圍更加廣泛。1050907
(中央社)
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