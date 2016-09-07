戴佩妮新歌關懷家暴 MV致敬經典電影
歌手戴佩妮新專輯「賊」中的歌曲「臭小孩」，是她為關心家暴議題而寫的；MV中4名男女打扮成卓別林樣貌、四處作亂的劇情，則是向經典電影「發條橘子」致敬，隱喻青年叛逆。
戴佩妮上個月推出睽違3年、第12張創作專輯「賊」，專輯中歌曲風格多變，其中歌曲「臭小孩」關注了社會上層出不窮的家暴問題，令人眼睛一亮。
戴佩妮表示，現今有太多社會問題值得關注，「臭小孩」是以家暴受虐的孩童為主題，用第一人稱敘事，描寫受虐孩童遭遇不幸的同時，也渴望能和別人一樣被家人疼愛，但每天不斷重複的無助、害怕、期待、盼望，卻只換來一聲「臭小孩」的謾罵，令人同情也不勝唏噓。
「臭小孩」用搖滾漸進式的編曲，讓整首歌呈現出鮮明的層次與渴望被愛的情緒。MV也特別移師至南機場舊社區取景，充滿歷史、懷舊的建築，搭上導演疊影、游離的特殊拍攝手法，讓MV呈現出疏離又強烈的氛圍。
MV中，4名少年演員們換上卓別林式的裝扮，畫上誇張的妝容、頭戴黑帽子並拿手杖，四處作亂的劇情，是向經典暴力美學電影「發條橘子」致敬，隱喻青年叛逆。戴佩妮在MV中也扮起相同妝容，配合音樂扭動身體、展現超殺眼神，讓導演大讚歌后演技好。
另外值得一提的是，在拍攝戴佩妮與受虐少女的對手戲時，為了展示女孩身上家暴的傷痕，本來只要女演員胡愛伶把衣服往上拉，但導演覺得視覺上並不明顯，因此臨時要求演員將衣服褪去，除了內衣以外上身赤裸。
原本戴佩妮正想說不一定要脫衣，但胡愛伶非常乾脆、一口答應，當場脫去上衣，讓戴佩妮為她撫平胸口的傷痕，敬業的表現也讓「臭小孩」MV更有看頭。1050907
(中央社)
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