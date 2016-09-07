學生遭詐騙死亡 陸矛頭指向基層電信業
中國大陸又有學生遭詐騙死亡，長春市一名大二學生段金可近日遭電信詐騙，被騙光人民幣5000元（約新台幣2萬5000元）學費後出走失聯。遺體目前已找到，警方初步判斷為輕生。
光明日報今天引述中國大陸工業和信息化部近日表示，不排除個別基層電信企業為追求短期經濟效益而罔顧社會責任。
雲南網引述段金可女友表示，8月25日段金可在手機收到一封短訊，內有一個收學費連結，「他就點進去了，然後裡面有個網站，他就把學費打了過去，最後5000元學費都被騙走了」。
之後，段金可非常自責，他的女友說「因為家裡條件本來就不好，他覺得對不起家裡人，還說不想活了」。
9月2日下午3時，段金可與女朋友小楊在吉林工商學院校門口小吃店分開，留下一句「我走了」後就失聯，女友因此向當地警方報案。
段金可的遺體最終在吉林工商學院旁卡倫湖發現，警方初步判斷為輕生，最後結果還需由法醫鑒定。
報導說，段金可家中還有一個上初二的弟弟，父母是農民，靠種菸葉等作物為生。
8月19日，山東高考錄取生徐玉玉遭遇自稱發放助學金的電信騙徒，被騙光9900元學費及生活費，她報案回家後心臟驟停死亡。其後大陸各地陸續爆出多起電信詐騙死亡事件，多數受害者為貧困學生，在學費被騙光後死亡或自殺。1050907
(中央社)
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