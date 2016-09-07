台南連日降雨 西瓜胡麻損失大

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台南連續幾天出現明顯雨勢，除了部分地區出現積淹水情況外，農作物也遭受損失；尤其以尚在幼苗階段的胡麻受損最嚴重，西瓜、洋香瓜田也傳出災情。

台南市政府農業局今天下午統計，這波降雨造成的農業損失約新台幣350萬元，其中胡麻損失約123萬元最多，其次是西瓜約50萬元、洋香瓜約48萬元。另外，毛豆、大豆、玉米等作物也都有受損情況。

西港區農會總幹事陳月英表示，農會與農民契作的約85公頃胡麻田泡在水中；現階段田裏的胡麻還算幼苗，最怕泡水。只要天氣一放晴，曬到陽光後就會全部枯死，損失很大。

將軍區農會總幹事吳明成說，將軍區西瓜栽種面積超過100公頃，這幾天雨量太多，田裏積水情況嚴重，西瓜要存活下來就很困難了。1050907

(中央社)