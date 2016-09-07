改善積水問題 北市府找專家幫忙
台北市工務局水利工程處，為解決積水問題，委託專業顧問公司，依照各類型積水案件，調查成因，希望從源頭排除積水可能性。
全球氣候異常，極端天氣發生頻率增加，氣候變遷，暴雨驟雨頻繁，經常造成積水，北市工務局水利工程處委託顧問公司，依總合治水理念，檢討積水原因，配合現地勘查、調查與相關資料蒐集，再輔以水理分析評估改善方案，降低積水風險。
北市水利工程處表示，台北市雖為全國首善之都，排水工程漸趨完備，但仍有部分地區因為地勢低漥，先天條件不利排水，每年夏、秋雨季積水無法排除，導致民眾財產損失，希望從積水源頭對症下藥，解決問題。
北市水利工程處指出，針對積水事件問題癥結，規劃出實際可行改善方案，並考量工程之時效性，金額較小案件，檢討施作；金額較大之工程，則編列預算辦理，減少日後相同地區水患發生機率。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。