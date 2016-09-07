改善積水問題 北市府找專家幫忙

我要評比

台北市工務局水利工程處，為解決積水問題，委託專業顧問公司，依照各類型積水案件，調查成因，希望從源頭排除積水可能性。

全球氣候異常，極端天氣發生頻率增加，氣候變遷，暴雨驟雨頻繁，經常造成積水，北市工務局水利工程處委託顧問公司，依總合治水理念，檢討積水原因，配合現地勘查、調查與相關資料蒐集，再輔以水理分析評估改善方案，降低積水風險。

北市水利工程處表示，台北市雖為全國首善之都，排水工程漸趨完備，但仍有部分地區因為地勢低漥，先天條件不利排水，每年夏、秋雨季積水無法排除，導致民眾財產損失，希望從積水源頭對症下藥，解決問題。

北市水利工程處指出，針對積水事件問題癥結，規劃出實際可行改善方案，並考量工程之時效性，金額較小案件，檢討施作；金額較大之工程，則編列預算辦理，減少日後相同地區水患發生機率。1050907

(中央社)