臭水潑酒店洩憤 警破幫派逮10人

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吳姓男子涉嫌夥同幫眾，藉故製造事端，幫眾甚至向酒店潑灑水溝臭水、丟鞭炮討債，基隆市刑大偵三隊昨天逮捕吳男等10人，訊後移送法辦。

警方調查，平日以「天道盟太陽會」基隆會長自居的46歲吳男，4月間因車子引擎耗損，將愛車送到安樂區1家汽修廠維修，吳男不滿店家要價10萬元過高，竟唆使幫眾圍毆蔡姓老闆，導致蔡男頭、手和頸部多處挫傷，心生畏懼不敢追討修車費用。

另外，警方表示，太陽會幫眾5月間到基隆市1家酒店飲酒作樂，因消費問題和店家發生口角，數名成員不滿店家處理態度，竟向店內潑水溝汙水洩憤，幫眾並曾向其他被害人住家丟擲鞭炮暴力討債，甚至持棍棒砸毀店內生財器具，行徑十分囂張。

基隆市刑大昨天兵分16路，前往轄區各處發動搜索，共逮捕包含吳男在內等共10人，其中還有2名未成年，並起出毒品安非他命16.02公克、愷他命4.6公克，和球棒、西瓜刀及空氣槍等證物，訊後依恐嚇取財等罪嫌，將吳男等人移送基隆地檢署偵辦。1050907

(中央社)