宜蘭蘇澳民俗盪鞦韆賽 10日登場

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相傳已有半世紀歷史的「宜蘭蘇澳中秋民俗盪鞦韆比賽」，10日將在蘇澳蘇東里登場，屆時將有各路好手以優異技巧，靠著前後擺盪，挑戰腳踢6公尺高的鈴鐺。（蘇澳鎮公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 105年9月7日

相傳已有半世紀歷史的「宜蘭蘇澳中秋民俗盪鞦韆比賽」，10日將在蘇澳蘇東里登場，屆時將有各路好手以優異技巧，靠著前後擺盪，挑戰腳踢6公尺高的鈴鐺。

「72歲阿伯竟尬贏29歲猛男」，蘇澳年度盛事「中秋民俗盪鞦韆比賽」的鞦韆架日前已順利完工，今天邀請選手試盪，由72歲長者林清文挑戰29歲猛男簡偉智，兩人先後踏上鞦韆踏板擺盪，腳踢6公尺高的鈴鐺，結果林清文6比5勝出。

簡偉智笑稱，盪鞦韆不只要靠體力，還需要技巧，要向長者多學習。

林清文說，盪鞦韆最重要的是腰力，也要靠經驗及技巧。

蘇澳鎮公所表示，為傳承民俗文化薪火，今年會場也有一座4公尺高的迷你版體驗鞦韆架，今天起一連4天，安排鎮內350名學童參與體驗。

10日下午5時30分登場的正式比賽，分有男子組、女子組、長青組，共38人報名參賽，挑戰腳踢6公尺高的鈴鐺，看誰踢鈴鐺的次數較多，誰就是優勝。各組冠軍可獲得新台幣1萬元獎勵金，歡迎民眾前往欣賞。1050907

(中央社)