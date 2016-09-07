宜蘭蘇澳民俗盪鞦韆賽 10日登場
相傳已有半世紀歷史的「宜蘭蘇澳中秋民俗盪鞦韆比賽」，10日將在蘇澳蘇東里登場，屆時將有各路好手以優異技巧，靠著前後擺盪，挑戰腳踢6公尺高的鈴鐺。
「72歲阿伯竟尬贏29歲猛男」，蘇澳年度盛事「中秋民俗盪鞦韆比賽」的鞦韆架日前已順利完工，今天邀請選手試盪，由72歲長者林清文挑戰29歲猛男簡偉智，兩人先後踏上鞦韆踏板擺盪，腳踢6公尺高的鈴鐺，結果林清文6比5勝出。
簡偉智笑稱，盪鞦韆不只要靠體力，還需要技巧，要向長者多學習。
林清文說，盪鞦韆最重要的是腰力，也要靠經驗及技巧。
蘇澳鎮公所表示，為傳承民俗文化薪火，今年會場也有一座4公尺高的迷你版體驗鞦韆架，今天起一連4天，安排鎮內350名學童參與體驗。
10日下午5時30分登場的正式比賽，分有男子組、女子組、長青組，共38人報名參賽，挑戰腳踢6公尺高的鈴鐺，看誰踢鈴鐺的次數較多，誰就是優勝。各組冠軍可獲得新台幣1萬元獎勵金，歡迎民眾前往欣賞。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。