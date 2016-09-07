今天減肥就吃它！5大低GI水果瘦超快
許多女生想要靠水果餐來瘦身減肥，小心越吃越胖造成反效果！由於不少水果中單醣類果糖含量高，水果熱量並不算低，如果選錯水果恐會攝取太多糖分，反而是瘦身的最大敵人。建議可以在減肥期選擇低GI的水果，如此一來餐後血糖不會上升太快，如果水果本身富含膳食纖維，可延緩醣類在腸道吸收，選擇這類水果不僅不怕變胖，也不會越吃越餓。
【認識升糖指數】：水果中的碳水化合物被消化吸收的速度，越快代表升糖指數高。升糖指數小於55為低GI水果；升糖指數介於56到69之間為中GI水果；升糖指數值超過70為高GI。以下必知的6款低GI水果如下，可讓減重控糖更事半功倍。
1. 水梨
升糖指數（GI）指數：32
普遍大眾的認知是較甜的水果，一定屬於高GI水果，但其實並不一定。像是水梨比蘋果還甜，但卻屬於低GI水果。可止咳消痰、降火解毒的水梨，含有維生素和膳食纖維，可以降低食慾，建議減肥的人和糖尿病患者可以適量吃。
2. 聖女小番茄
升糖指數（GI）指數：30
研究中指出聖女番茄是高纖、低糖、低GI的水果，對身體相當健康，適量吃小番茄並不會發胖。除此之外，聖女小番茄可以養顏美容、防癌等等好處，但要特別注意如果空腹、有胃潰瘍的人，因為小番茄是酸性，容易刺激腸胃。
3. 蘋果
升糖指數（GI）指數：36
大家都知道「一天一蘋果，醫生遠離我。」因為蘋果含有豐富的維生素C，可以預防感冒，再加上蘋果中的蘋果酸與果膠，幫助孕婦增加血紅素。再加上屬於低GI水果，可延緩食物的消化。
4. 芭樂
升糖指數（GI）指數：31
芭樂不只好吃美味，也能提升健康，選擇低GI、高纖少熱量的水果，以芭樂為最佳選擇。
5. 藍莓
升糖指數（GI）指數：34
可有效抗氧化的藍莓，對身體的健康好處相當多，像是可以保護眼睛、心血管，也可幫助抗癌，再加上很適合搭配優格來食用，營養成份可說是相當高。
生活中常見的低GI水果，還有草莓、奇異果、櫻桃和柳丁等等，可以在減肥時期選擇對身體有益的水果。
(中時電子報)
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