尿道結石發作了！如何讓失智老人多喝水？

失智症長者不願意喝水帶來的後遺症，將從生活照護轉變成醫療上的問題。圖片來源：健康365

炎炎夏日，長者不喝水，是部分失智症家庭及照護者最困擾的問題。失智症長者不願意喝水帶來的後遺症，將從生活照護轉變成醫療上的問題。水是生命之源，在人體內占體重70%以上，主要擔負著補充體液，傳遞營養物質，增強酶的活力和維持臟器組織和細胞的生理功能等重任。首先，可從生理方面來看，也有許多一般老年人夏天常不感覺口渴，以為不渴無須喝水。但結果並非如此，因為上了年紀的人，生理機能隨年齡增長而逐漸減退，對缺水所產生的口渴反應不太敏感，若是等到口渴後才喝水，這時體內可能已開始發生脫水現象。

家人或照護者必須將喝水視為照護失智者上重要的一環，在生活作息表中，預先規劃出喝水的時間與不同方式。老人每天需要補充水量約在2500～3000ml左右，包括進食菜湯及果汁等飲料在內，但當夏季天熱時，由於出汗較多，要適當增加飲水量。飲水方法採少量多次，每次喝水以300ml為宜，視長者的生活習慣與喜好做調整。此外，夏天是尿道結石好發季節，身體水份不足，易形成結石。

如何從飲食上去增加水分攝取 ：

1.先瞭解長者過去生活習慣及飲食喜好，首先在準備飲食時，先減低鹽分，可預防血壓值偏高。

2.長者過去有喜愛的飲料，假設長者拒絕流質的飲料，可用洋菜及寒天等食材來製做果凍，製作成「吃」的水，來補充水分。技術上，要找出長者喜愛的口味，添加進果凍中，每天定時，提供長者食用。

3.進食時，留意長者的吞嚥功能，儘量坐直維持正確的進食姿勢，小口些、慢一點，營造出輕鬆歡樂情境，來鼓勵長者享用，如果家中有小朋友，可請小朋友與長者一起享用，可經由兩代親子感情增加長者食慾的效果。

另提醒家屬這過程雖然是辛苦的，但做法可以繼續持之以恆，與失智者缺水所產生後遺症相比，我們寧可多花點心思去幫助他們補充水分，才能預防疾病的後遺症發生。

(中時電子報)