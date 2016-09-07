歐巴馬受辱亞洲行 外媒同情

圖為歐巴馬抵達中國後從機腹下飛機照。（圖／美聯社）

即將結束任內最後一次亞洲行的歐巴馬，現人正在寮國參加東協會議並與該國青年進行對話。然而，外媒表示，這位歷來最重視亞洲的美國總統，任內最後一次的亞洲行必沒有得到相當的尊重，從3日到中國開始，一路到菲律賓總統杜特蒂的辱罵，歐巴馬此次做為總統的亞洲小旅行可說是相當可憐。

《紐約時報》表示，3日就在空軍一號著陸後，中方以安全為由不准白宮記者貼近採訪歐巴馬，加上中方操作機器的工作人員不懂英文，造成雙方誤會最後爆發爭吵，使得歐巴馬妥協從機腹一扇門走出來。而且據了解，美國國務卿還為此上前關心了一下，但中方表示，他們都是按照外交禮儀而辦事的。事後，《紐約時報》等外媒紛紛大篇幅地譴責了中方外交人員，並批評他們的無禮。

所幸，遭受到不平待遇的歐巴馬以幽默風趣的方式回應這一切，才不讓這次意外演變成中美另一個外交問題。另外，他也替中國緩頰表示，美國陣仗確實太大了。歐巴馬說：「有時候美國總統的帶東西有點太多了，飛機、直升機、汽車和很多工作人員，不過我們不會將這事件把我們的價值觀和想法丟在一旁，這會導致摩擦。」確實如此，美國總統出訪的習慣和使用的東西都與其他人不一樣，以車子為例，美國總統車隊在此次使用的車子和其他領導人不一樣，他們是使用美國生產的凱迪拉克，而非中方提供的３大１小（3輛中國品牌的轎車和1輛中型客車）。

但就在這件事稍為平息不久後，菲律賓總統又對歐巴馬口出惡言。據了解，因為歐巴馬想就杜特蒂，在菲律賓境內大舉掃毒而侵犯到人權一事與他會談，但杜特蒂卻以這狗娘養的辱罵歐巴馬，讓歐巴馬憤而取消會面。

不過外界分析，杜特蒂此舉雖看似不合時宜，但杜特蒂故意的成分相當大。因為毒品牽扯到的層面不僅是毒犯而已，它還牽扯到檢察官、警察、法官等的司法層面。因此對決心掃毒且沒有回頭路的杜特蒂而言，他不會允許任何人來破壞他的掃毒行動。還有，菲律賓現在的掃毒行動第一階段已完成，且境內95%人民也大力支持，因此若杜特蒂就在這裡因為歐巴馬等其他外力介入而打住掃毒行動的話，那麼他將會不被人民信任。而且，杜特蒂也深知，現在美國需要菲律賓多過菲律賓需要美國，因此杜特蒂才會在這件事情上，以如此不堪的言語大罵歐巴馬。

(中時電子報)