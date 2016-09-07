立委多項指控絕非事實 中央社嚴正聲明

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立委指稱中央社記者被迫違反新聞專業倫理，兼差招攬廣告，甚至短發業務佣金等說法，今（7）日中央社發出嚴正聲明，關於兼差招攬廣告等說法絕非事實。該社表示，歡迎廉政署介入調查，揭穿抹黑，還其公道。

立委在記者會上的指控，包括要求地方記者招攬廣告、佣金短少支付、新聞公然「置入性行銷」以及私藏小金庫等情事。中央社今日發出嚴正聲明，一一加以說明駁斥。

立委質疑，以口頭方式要求地方記者必須招攬廣告，並列入年終考績。

中央社指出，「為求永續經營發展，民國92年董事會通過產品行銷辦法，所有同仁皆可參與行銷各項產品，惟自籌收入主要是由業務部門同仁專責規劃處理，非事業部門同仁依個人意願從旁協助，絕無強制或要求非事業部門同仁承擔業績配額，亦未課以任何營收責任。」

立委還指控，非業務部門同仁協助推廣業務的佣金20%，被短少支付變10%，10%佣金不知去向。

中央社回應，「依據本社辦法，同仁行銷本社各項產品，給予成案價格20%上限之獎金作為鼓勵。一般業界訂定之業務獎金比例20%者，多屬底薪抽佣制，本社同仁為全薪制，且主要業務工作仍由業務部門執行，非事業部門僅從旁協助，故獎金須考量成案原因、過程及金額，並扣除直接成本後，綜合評估核發，比例上限不超過成案金額之10%為度。」

對於非事業部門同仁之協助度過難關、平衡收支，中央社莫不感念在心。惟衡酌營運之狀況，中央社決定，自105年9月1日起，不再請記者協助業務部門推廣業務。

立委還稱，中央社保留3成版面給「業配文」，新聞公然「置入性行銷」。

中央社表示，「開拓各項業務，首重媒體社會責任，新聞不走羶色腥，也釐清與廣告分際。提供給媒體客戶的各項新聞產品，嚴守新聞專業，絕不夾帶廣告；建置網站(含次網頁、手機App)等則是營運平台，讓各界免費閱覽新聞資訊，並開放付費刊載各類廣告，以增加營收，廣告內容必須符合相關法令、公序良俗。」

有關立委指稱，中央社私設小金庫。

中央社指出，「每年預算須經立法院審議通過，決算也要由審計部查核審定，加以任何營運都要符合相關法令規定，收支由會計出納分司其職，一切流向也有帳目可稽。中央社歡迎並籲請廉政署介入調查等情事，並盼早日揭穿抹黑，釐清事實，還回公道」。

最後，中央社盼有關新聞報導與營運作為，各界應給予尊重與支持，以維護新聞專業與媒體自主的地位。倘有歪曲事實，刻意汙衊，該社自當循法律途徑，捍衛應有權益。

(中時電子報)